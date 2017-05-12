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Первую очередь многомиллиардного агрокомплекса не сдадут в обещанный срок

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10 канал

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Строительство крупнейшего агропромышленного комплекса «Ариант-Сибирь» в Новокузнецком районе не укладывается в обещанные инвесторами сроки. Первую очередь животноводческого комплекса на 270 тыс. голов должны были сдать к 1 июня 2017 года. Однако сейчас на месте стройки (за поселком Восточный) расположены лишь несколько объектов инфраструктуры и неработающий кран, сообщает «10 канал».

Агропромышленный комплекс мощностью 45 тыс. тонн мяса в год — самый масштабный проект ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Его лично продвигал гендиректор компании Александр Максимов, который сейчас является депутатом Государственной думы.

«Никогда еще металлургам не приходилось реализовывать столь масштабный региональный агропромышленный проект. Я уверен, что нашим техническим специалистам, коллективу все по плечу», — приводит «10 канал» слова Максимова, сказанные им на одном из заседаний в 2015 году.

Тогда было подписано соглашение между «Кузнецкими ферросплавами» и администрацией Кемеровской области. Максимов озвучивал сумму инвестиций в 10 млрд рублей и сроки строительства первой очереди — ее обещали сдать к лету 2017 года. В число первых готовых объектов комплекса должны были войти комбикормовый завод, сушильно-сортировочный комплекс, племенной репродуктор, свинокомплекс, станция искусственного осеменения и биозавод по переработке отходов.

На первом этапе стройка комплекса «Ариант-Сибирь» должны была дать рабочие места минимум тысяче человек. Но сегодня, по данным новокузнецкого телеканала, там задействовано всего пару людей, охраняющих несколько возведенных объектов. Специалистов отрасли беспокоит также то, из-за срыва сроков реализации такого инвестпроекта областной бюджет недополучает налогов.

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10 канал

Строительство крупнейшего агропромышленного комплекса «Ариант-Сибирь» в Новокузнецком районе не укладывается в обещанные инвесторами сроки.

 

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