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Ещё 40 миллионов долгов по зарплате вернули кузбассовцам

Опубликовано , 101 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © infpol.ru

За первую половину мая задолженность по зарплате в области сократилась на 40 млн и составила 123,8 млн рублей.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, снижения удалось достичь в результате комплекса мер по соблюдению трудовых прав кузбассовцев, принимаемых обладминистрацией, департаментом и муниципалитетами вместе с правоохранительными и надзорными органами.

В частности, в Промышленновском районе ООО «Кузбассмясопром» (гендиректор Сергей Каминский) погасил 0,5 млн рублей, в настоящее время остаток долга перед трудящимися предприятия равен 1,3 млн.

Областной штаб по финмониторингу продолжает контролировать своевременность выдачи зарплаты и решать вопросы по ликвидации сложившейся задолженности.

По данным Кемеровостата, на 1 мая просроченная задолженность имелась перед 7,8 тыс. работников и достигала 163,8 млн рублей. Из них 55,9% долгов приходилось на углепром; 33,9% — на машиностроение; 2,8% — жилищно-коммунальное хозяйство; 1,1% — на агропром; 6,3% — на другие отрасли.

При этом 97 млн из 163,8 млн рублей или 59,3% от общей величины задолженности составляла доля предприятий-банкротов.

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За первую половину мая задолженность по зарплате в области сократилась на 40 млн и составила 123,8 млн рублей.

 

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