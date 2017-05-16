«Кемеровохиммаш» поставил уникальное оборудование на «Азот»

Кемеровский «Азот» получает партию уникального оборудования стоимостью более 80 млн рублей, которое произвели на ООО «Кемеровохиммаш» (входит в АО ХК «СДС-Маш»).

Оно предназначено для строительства установки короткоцикловой адсорбции производства водорода для изготовления капролактама, сообщает пресс-служба «Азота».

«Десять адсорберов и ёмкость остаточного газа направлены в адрес кемеровских химиков после тщательной процедуры инспектирования и приёмки качества представителем немецкой компании – лицензиата технологии производства данного вида оборудования – Linde», — отметили в компании.

Схематично каждый адсорбер представляет собой ёмкость, наполненную катализатором. В неё поступает азотно-водородная смесь газов, которая в ходе рабочего цикла разделяется, освобождая водород, в дальнейшем используемый для производства капролактама.

Вес одного адсорбера в рабочем состоянии составляет 25 тонн, ёмкость – 14 кубометров. Корпус выполнен из стали толщиной 35 мм, ресурс рассчитан на тридцать лет.

По словам руководителя проекта Ивана Мамонтова, стоимость всего комплекта оборудования, произведённого на «Кемеровохиммаше», составляет более 80 млн рублей.

Монтажом оборудования займётся генеральный подрядчик — ООО «СибирьРегионСтрой». Окончание монтажных работ современной и энергоэффективной установки КЦА намечено на конец лета 2017 года.

«Компания Linde – разработчик технического проекта, по которому изготовлено оборудование для установки короткоцикловой адсорбции, предъявляет высокие требования к качеству оборудования такого класса. Режим работы будет очень жёстким, поэтому требуется особое внимание уделять качеству сварных соединений и качеству исходных материалов. Это будет очень надёжная установка», — прокомментировал руководитель проекта по изготовлению ёмкостей для установки КЦА, ведущий инженер технического отдела ООО «Кемеровохиммаш» Александр Снитко.

В свою очередь, инспектор компании Linde считает, что с заказом кемеровского «Азота» местные машиностроители справились хорошо.

«Это первый опыт сотрудничества кемеровского «Азота» и Linde. На будущее есть проекты по техническому перевооружению производств предприятия, где будет достаточно много инжиниринговых составляющих от Linde», — заявил инспектор немецкой компании Бавик Патель.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.