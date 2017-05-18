Управляющая компания в Тайге погасила долг под угрозой ареста кассы

Местная управляющая компания оплатила почти 1,6 млн рублей долгов строительной компании после вмешательства судебных приставов.

Как сообщает областное управление ФССП, руководство УК задолжало строительной организации более 1,59 млн рублей, причём сумма накопилась буквально за месяц.

Взыскатель занимается подготовкой строительных площадок, производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, а также оптовой неспециализированной торговлей.

Организация месяц добросовестно поставляла свои услуги управляющей компании, но не получила за это обещанные деньги и обратилась в суд.

«Сотрудники УФССП навестили должника и предупредили о возможном аресте кассы в случае игнорирования долгов. Это послужило стимулом для возврата денежных средств. Как только руководители управляющей компании узнали об этом, сразу же погасили задолженность», — отметили в ведомстве.

По данным управления, несмотря на финансовый спор, компании продолжили сотрудничать в прежнем режиме.