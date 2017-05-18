Газеты и интернет
Радио
3°C, ясно
Войти на сайт

Управляющая компания в Тайге погасила долг под угрозой ареста кассы

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © media.lpgenerator.ru

Местная управляющая компания оплатила почти 1,6 млн рублей долгов строительной компании после вмешательства судебных приставов.

Как сообщает областное управление ФССП, руководство УК задолжало строительной организации более 1,59 млн рублей, причём сумма накопилась буквально за месяц.

Взыскатель занимается подготовкой строительных площадок, производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, а также оптовой неспециализированной торговлей.

Организация месяц добросовестно поставляла свои услуги управляющей компании, но не получила за это обещанные деньги и обратилась в суд.

«Сотрудники УФССП навестили должника и предупредили о возможном аресте кассы в случае игнорирования долгов. Это послужило стимулом для возврата денежных средств. Как только руководители управляющей компании узнали об этом, сразу же погасили задолженность», — отметили в ведомстве.

По данным управления, несмотря на финансовый спор, компании продолжили сотрудничать в прежнем режиме.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/89957.html

http://media.lpgenerator.ru/images/204540/finanspotensial.jpg

Местная управляющая компания оплатила почти 1,6 млн рублей долгов строительной компании после вмешательства судебных приставов.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Экспедитор из Новокузнецка помог найти угнанную Toyota

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Очевидцы сообщают о пробке в районе кемеровского авторемзавода

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

Родители поймали насильника своей 11-летней дочери по дороге в полицию

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе водитель минивэна сбил 11-летнего мальчика на «зебре»

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове на перекрёстке столкнулись «Москвич» и иномарка

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка взяла золото чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить