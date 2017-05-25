Интернизацию медучреждений Кузбасса оценили в 360 млн рублей

На оснащение областных медицинский учреждений скоростным доступом в интернет потребуется около 360 млн рублей, сообщил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

По его словам, большая часть этих денег — 328,1 миллиона — уйдёт на оснащение доступом к сети 43 удалённых объектов.

Прежде всего, речь идёт в фельдшерско-акушерских пунктах в составе районных больниц.

На 176 остальных объектов нужно только 30,3 млн рублей.

Валерий Цой добавил, что президентское поручение предусматривает оснащение медицинских учреждений доступом к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Программа будет финансироваться как из федерального, так и областного бюджетов.