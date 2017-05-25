Интернизацию медучреждений Кузбасса оценили в 360 млн рублей

Последние новости:
Кемеровских футболистов-любителей ждет путевка в международный лагерь Coca-Cola
Ещё пять вершин Кузнецкого Алатау получили имена героев-кузбассовцев
Жара до +30°С в выходные сменит ночные заморозки в Кузбассе
Трёхлетний мальчик закрылся в ванной с включённой водой и стиралкой
Новый гастроскоп поступил в областную детскую клиническую больницу
На оснащение областных медицинский учреждений скоростным доступом в интернет потребуется около 360 млн рублей, сообщил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.
По его словам, большая часть этих денег — 328,1 миллиона — уйдёт на оснащение доступом к сети 43 удалённых объектов.
Прежде всего, речь идёт в фельдшерско-акушерских пунктах в составе районных больниц.
На 176 остальных объектов нужно только 30,3 млн рублей.
Валерий Цой добавил, что президентское поручение предусматривает оснащение медицинских учреждений доступом к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с.
Программа будет финансироваться как из федерального, так и областного бюджетов.
На оснащение областных медицинский учреждений скоростным доступом в интернет потребуется около 360 млн рублей, сообщил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.