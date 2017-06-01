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Кузбасские шахтёры установили очередной всероссийский рекорд добычи

Опубликовано , 153 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © img.gazeta.ru

На шахте имени Ялевского в Ленинске-Кузнецком бригада Евгения Косьмина установила всероссийский рекорд добычи: за месяц горняки выдали на-гора из одного забоя 1,407 млн тонн угля.

Это на 357 тыс. тонн больше предыдущего всероссийского рекорда, также принадлежащего компании «СУЭК» и установленного в августе 2016 года бригадой Владимира Мельника на этой же шахте.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Евгений Косьмин — потомственный горняк, работает в шахте 13 лет, прошёл путь от ученика подземного электрослесаря до бригадира.

В 2016 году коллектив шахты имени Ялевского установил также всероссийский рекорд годовой добычи угля шахтой-лавой в объёме 5,1 млн тонн.

Как отметил начальник областного департамента угольной промышленности Олег Токарев, угольные рекорды в Кузбассе не случайны. Это всегда результат ежедневной, напряженной, чётко спланированной работы целого шахтерского коллектива, отличающегося сплочённостью, жёсткой дисциплиной, упорством и взаимовыручкой.

«За каждым рекордом стоят люди: умные, инициативные, асы своего дела. Мы придаём большое значение рекордам, потому что это всегда высочайшая производительность труда", — сказал начальник департамента.

По его словам, именно рекорды обеспечивают самую низкую себестоимость добычи, «а значит, высокую конкурентоспособность нашей продукции».

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На шахте имени Ялевского в Ленинске-Кузнецком бригада Евгения Косьмина установила всероссийский рекорд добычи: за месяц горняки выдали на-гора из одного забоя 1,407 млн тонн угля.

 

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