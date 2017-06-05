Газеты и интернет
Радио
15°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасс продуктивно поучаствовал в Петербургском экономическом форуме

Опубликовано , 176 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © vestikavkaza.ru

Делегация Кузбасса приняла участие в ПМЭФ, который состоялся 1-3 июня под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в собрании участвовал первый зампредседателя правительства России Игорь Шувалов.

На престижном форуме замгубернатора Станислав Черданцев и руководство областного инвестагентства презентовали инвестиционный потенциал области и ряд перспективных проектов, большинство которых находится на сопровождении агентства и в которые планируется привлечь дополнительные инвестиции.

«Делегация встретилась с руководством крупных зарубежных и отечественных компаний. По итогам встреч достигнуты договорённости по сотрудничеству в части приобретения элементной базы для тракторов, локализации в регионе производства металлоконструкций, организации выпуска стройсмесей», — уточнили в обладминистрации.

Также, по данным ведомства, были рассмотрены вопросы модернизации медоборудования и совместного выпуска медпрепаратов, концессии в здравоохранении.

Участники встреч заинтересовались мерами поддержки, предоставляемыми инвесторам в кузбасских территориях опережающего развития и зонах экономического благоприятствования.

«Петербургский международный экономический форум-2017 прошёл на высоком уровне, проведённые встречи носят конструктивный характер. Нашей команде предстоит дальнейшая большая работа по укреплению данных контактов», — отметил Станислав Черданцев.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/90220.html

http://vestikavkaza.ru/upload/2017-06-01/1496299901592fb97d7d8cc2.79024866.jpg

Делегация Кузбасса приняла участие в ПМЭФ, который состоялся 1-3 июня под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе экипаж Росгвардии спас девочку от самоубийства

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе женщина придумала легенду о поджоге, чтобы избежать увольнения

ВашГород
ВашГород

Судебные приставы на страже законных интересов детей

VSЁ42
VSЁ42

Синоптики: в Кузбасс на неделе придут жара и дожди

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове трещину на дороге заклеили скотчем

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчане устроят поэтический флешмоб в честь дня рождения Пушкина

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить