Кузбасс продуктивно поучаствовал в Петербургском экономическом форуме

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Делегация Кузбасса приняла участие в ПМЭФ, который состоялся 1-3 июня под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в собрании участвовал первый зампредседателя правительства России Игорь Шувалов.
На престижном форуме замгубернатора Станислав Черданцев и руководство областного инвестагентства презентовали инвестиционный потенциал области и ряд перспективных проектов, большинство которых находится на сопровождении агентства и в которые планируется привлечь дополнительные инвестиции.
«Делегация встретилась с руководством крупных зарубежных и отечественных компаний. По итогам встреч достигнуты договорённости по сотрудничеству в части приобретения элементной базы для тракторов, локализации в регионе производства металлоконструкций, организации выпуска стройсмесей», — уточнили в обладминистрации.
Также, по данным ведомства, были рассмотрены вопросы модернизации медоборудования и совместного выпуска медпрепаратов, концессии в здравоохранении.
Участники встреч заинтересовались мерами поддержки, предоставляемыми инвесторам в кузбасских территориях опережающего развития и зонах экономического благоприятствования.
«Петербургский международный экономический форум-2017 прошёл на высоком уровне, проведённые встречи носят конструктивный характер. Нашей команде предстоит дальнейшая большая работа по укреплению данных контактов», — отметил Станислав Черданцев.
Делегация Кузбасса приняла участие в ПМЭФ, который состоялся 1-3 июня под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».