В Кемерове 450 из 700 посетителей ярмарки вакансий нашли работу

Сегодня в кемеровском Центре занятости населения состоялась городская ярмарка вакансий, посвящённая «Дню защиты детей»: 40 работодателей предложили более 800 вакансий.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в городском ЦЗН, мероприятие посетили более 700 ищущих работу. По итогам личных бесед, 450 обратившихся пригласили для дальнейшего трудоустройства.

В ряду представленных вакансий большую часть заняли рабочие места для школьников и студентов, 126 из которых предложил Кемеровский центр молодёжных инициатив.

«Представители Центра молодёжных инициатив проконсультировали 90 граждан в отношении существующих вакансий менеджера по рекламе, дворника (с 14 лет), менеджера и агента по продажам, промоутера, расклейщика объявлений (с 15 лет), оператора телефонных продаж, телемаркетолога, интервьюера (с 16 лет), продавца молочных коктейлей, продавца игрушек в парках (с 17 лет), кондуктора, грузчика, кухонного рабочего, панировщика (с 18 лет)», — уточнили в службе занятости.

Ярмарка оказалась интересной и для тех, кто искал вакансии предприятий из сфер торговли, общепита, транспорта, энергетики, связи, здравоохранения, страхования.

Впервые ярмарку посетили организации ООО «Усадьба» (водитель-экспедитор, продавец-консультант, менеджер по продажам, менеджер по закупу), ООО «Торглайн» (продавец-консультант, продавец-кассир), ООО «Комплектпромсервис» (программист для продвижения рекламы), ООО «Завод Сибтехномаш» (слесарь-сборщик, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик).

В рамках ярмарки проводились консультации от Центра поддержки предпринимательства, управления пенсионного фонда, отдела социальных выплат и льгот.

Об организации временного трудоустройства, в частности подростков 14-18 лет, рассказали специалисты Центра занятости. «Также вопросы были направлены специалисту по подбору вакансий в другом регионе и профконсультанту», — добавили в ведомстве.