За четыре месяца в Кузбассе создали 9 тыс. новых рабочих мест

По данным областного департамента труда и занятости населения, девять тысяч новых рабочих мест создано в Кузбассе с января по апрель этого года.

В частности, за четыре месяца в угледобывающей промышленности введено 1 946 новых рабочих мест.

Например, в АО «УК Сибирская» (Новокузнецкий район) – 272 места, ООО «Шахта Юбилейная» (Новокузнецк) – 268 мест, ООО «Разрез Березовский» (Прокопьевский район) – 220 мест, ООО «Шахта им. Тихова» (Ленинск-Кузнецкий район) – 179 мест.

В сфере строительства и производства стройматериалов открыто 428 мест, почти десятая часть из них — на «Топкинском цементе».

В агропромышленном комплексе региона создано 461 место, из них 40 мест в ООО «КДВ Яшкино».

Всего на 1 июня в банке вакансий областной службы занятости населения насчитывается 27,9 тыс. свободных рабочих мест.

«С января 2017 года численность безработных в области снизилась на 3,3 тыс. человек и на 1 июня составила 30,8 тыс. человек. Это на 19 % меньше, чем на 1 июня 2016 года (37,9 тыс. человек)», — отметили в департаменте.

Сейчас показатель уровня регистрируемой безработицы в Кузбассе составляет 2,2% экономически активного населения, тогда как в июне прошлого года было 2,8%.