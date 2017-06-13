Депутаты снова нашли просрочку в кемеровских гипермаркетах

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Накануне Дня России депутаты областного Совета, члены Молодёжного парламента и активисты «Единой России» провели рейд «Народного контроля» в торговых организациях «Лента» и «Холди-дискаунтер» в Кемерове.
Под руководством координатора проекта, председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Александра Смолина контролирующие проверили соблюдение правил торговли в сетевых магазинах, расположенных на проспекте Ленинградском.
Участники рейда обнаружили, что в магазинах торгуют товарами с просроченным сроком годности.
«В «Ленте» это фруктовые муссы, желе, эклеры, расфасованные сыры, копчёная форель и скумбрия в вакуумной упаковке. В «Холди-дискаунтер» выявлены нарушения температурного режима хранения целого ряда продуктов, сотрудники плохо следят за целостностью фабричных упаковок полуфабрикатов», — уточнили в пресс-службе облсовета.
По мнению проверяющих, на такого рода нарушения администрации магазинов обращают внимание только по указанию общественности.
«При повторных посещениях торговых организаций, мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону и нарушений меньше. К сожалению, в сетях нет системной «работы над ошибками», нет желания торговых работников заботиться о безопасности покупателей. Будем требовать соблюдения правил торговли и от продавцов в торговом зале, и от руководителей торговых сетей. Покупателям рекомендуем тщательней подходить к отбору продуктов и не подвергать риску свое здоровье, особенно в летнее время», — отметил Смолин.
По итогам рейда все выявленные замечания внесены в книгу отзывов и предложений торговых организаций, региональных руководителей сетей уведомят о качестве работы их структурных подразделений.
Накануне Дня России депутаты областного Совета, члены Молодёжного парламента и активисты «Единой России» провели рейд «Народного контроля» в торговых организациях «Лента» и «Холди-дискаунтер» в Кемерове.