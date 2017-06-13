Депутаты снова нашли просрочку в кемеровских гипермаркетах

Накануне Дня России депутаты областного Совета, члены Молодёжного парламента и активисты «Единой России» провели рейд «Народного контроля» в торговых организациях «Лента» и «Холди-дискаунтер» в Кемерове.

Под руководством координатора проекта, председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Александра Смолина контролирующие проверили соблюдение правил торговли в сетевых магазинах, расположенных на проспекте Ленинградском.

Участники рейда обнаружили, что в магазинах торгуют товарами с просроченным сроком годности.

«В «Ленте» это фруктовые муссы, желе, эклеры, расфасованные сыры, копчёная форель и скумбрия в вакуумной упаковке. В «Холди-дискаунтер» выявлены нарушения температурного режима хранения целого ряда продуктов, сотрудники плохо следят за целостностью фабричных упаковок полуфабрикатов», — уточнили в пресс-службе облсовета.

По мнению проверяющих, на такого рода нарушения администрации магазинов обращают внимание только по указанию общественности.

«При повторных посещениях торговых организаций, мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону и нарушений меньше. К сожалению, в сетях нет системной «работы над ошибками», нет желания торговых работников заботиться о безопасности покупателей. Будем требовать соблюдения правил торговли и от продавцов в торговом зале, и от руководителей торговых сетей. Покупателям рекомендуем тщательней подходить к отбору продуктов и не подвергать риску свое здоровье, особенно в летнее время», — отметил Смолин.

По итогам рейда все выявленные замечания внесены в книгу отзывов и предложений торговых организаций, региональных руководителей сетей уведомят о качестве работы их структурных подразделений.