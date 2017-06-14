Почти все пригородные кассы в Кузбассе начали принимать банковские карты

Компания «Кузбасс-пригород» расширила географию безналичного расчёта за билеты в Кемеровской и Томской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

«Для повышения качества обслуживания пассажиров в рамках развития программы автоматизации пригородного комплекса компания «Кузбасс-пригород» установила в кассах на станциях Зеньково, Сарбала, Островская, разъезд Абагуровский, Яшкино и разъезд Водный терминалы для безналичной оплаты проездных документов на пригородные поезда», — говорится в сообщении.

По последним данным, в 26 из 30 пригородных кассах региональной железной дороги пассажиры могут оплатить проезд по безналичному расчёту.

Уточнить информацию о наличии терминала для оплаты билетов на остановочных пунктах можно с 8:00 до 20:00 по местному времени по телефону горячей линии 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный)