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Почти все пригородные кассы в Кузбассе начали принимать банковские карты

Опубликовано , 121 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kids-in-trips.ru

Компания «Кузбасс-пригород» расширила географию безналичного расчёта за билеты в Кемеровской и Томской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

«Для повышения качества обслуживания пассажиров в рамках развития программы автоматизации пригородного комплекса компания «Кузбасс-пригород» установила в кассах на станциях Зеньково, Сарбала, Островская, разъезд Абагуровский, Яшкино и разъезд Водный терминалы для безналичной оплаты проездных документов на пригородные поезда», — говорится в сообщении.

По последним данным, в 26 из 30 пригородных кассах региональной железной дороги пассажиры могут оплатить проезд по безналичному расчёту.

Уточнить информацию о наличии терминала для оплаты билетов на остановочных пунктах можно с 8:00 до 20:00 по местному времени по телефону горячей линии 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный)

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Компания «Кузбасс-пригород» расширила географию безналичного расчёта за билеты в Кемеровской и Томской областях.

 

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