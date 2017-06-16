Центр занятости зовёт кемеровчан на мини-ярмарки вакансий

В следующую среду, 21 июня, в Центре занятости населения Кемерова пройдут мини-ярмарки вакансий сразу от двух организаций.

Как сообщает городской ЦЗН, мероприятие пройдёт в информационно зале на втором этаже здания ведомства (Ленина, 109В).

Территориальное управление Кировского района приглашает в центры по работе с населением.

«Нужны специалисты по работе с населением, люди творческие, работоспособные, с образованием не ниже среднего специального», — пояснили в службе занятости.

Также найти работу смогут те, кто хочет быть страховым агентом или финансовым консультантом.

Такие вакансии представит представитель организации ПАО СК «Росгосстрах».

Мини-ярмарки начнут работу в 9:00.

На следующий день, в четверг, набирать специалистов на вакантные рабочие места будет «МТС».

По данным службы занятости, есть вакансии менеджера по продажам услуг связи, телемаркетолога, старшего менеджера по прямым продажам.

«Представитель компании, реализующей ряд услуг в области телекоммуникаций, будет проводить собеседование с желающими кандидатами в рамках мини-ярмарки, которая состоится 22 июня в Центре занятости населения города Кемерово с 10:00», — отметили в ведомстве.

Кроме того, все посетители смогут ознакомиться с полным банком вакансий службы занятости.