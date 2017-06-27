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Цены на дизтопливо и бензин в Кузбассе остаются самыми низкими в Сибири

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © smolmotor.ru

В мае в Кузбассе продавали самое дешёвое дизельное топливо среди сибирских регионов, также область также заняла четвёртую позицию в округе, где зафиксировали самые низкие цены на АИ-92 и АИ-95.

Такие данные опубликовал Росстат.

В мае 2017 года в Кузбассе дизельное топливо в среднем стоило 35,53 руб. за литр. С такой низкой ценой область стала лидером в Сибири. На второй позиции оказалась Омская область – 35,66 руб. Третье место занял Алтайский край – 35,69 руб.

Кроме того, в последнем месяце весны Кемеровская область стала четвёртой в Сибири, где зафиксировали самые низкие цены на АИ-92 и АИ-95. За бензин первой марки кузбасские автомобилисты платили в среднем 34,74 руб., а за бензин второй марки – 37,99 руб.

Средняя цена на автомобильное топливо в Кузбассе была 35,90 руб. Это на 44 копейки меньше, чем в среднем в Сибирском федеральном округе.

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В мае в Кузбассе продавали самое дешёвое дизельное топливо среди сибирских регионов, также область также заняла четвёртую позицию в округе, где зафиксировали самые низкие цены на АИ-92 и АИ-95.

 

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