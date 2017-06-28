Владельцев сельских магазинов наказали за продажу просроченных продуктов

Двух продавцов в Беловском районе привлекли к ответственности за нарушения законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров — продажу просроченных товаров.

Районная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку по жалобе местной жительницы, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в селе Вишневка в двух магазинах выявили нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В торговых залах находились пищевые продукты с истекшим сроком годности, в том числе кисломолочная продукция, детское питание, кондитерские изделия.

«Это могло повлечь угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки прокурор района возбудил два дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение продавцом требований технических регламентов».

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел дела и привлёк двух предпринимателей к административной ответственности. В качестве наказания каждый оштрафован на 30 тыс. рублей.