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В Кемерове ко Дню семьи, любви и верности пройдёт ярмарка вакансий

Опубликовано , 71 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © udmtv.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

Центр занятости населения города Кемерово проведёт 5 июля ярмарку, где будет представлено более 200 вакансий.

Мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности, который с каждым годом становится всё более популярным в нашей стране, сообщили «МедиаКузбассу» в ЦЗН.

Места для трудоустройства представят 16 предприятий и организаций различных форм собственности и экономической деятельности.

В том числе, вакансии озвучат КАО «Азот», федеральная служба судебных приставов, пункт отбора на военную службу по контракту, «Промстройиндустрия», «Росгосстрах-жизнь», «МТС», Кемеровский механический завод, «Розница К-1» («Мария-Ра»), «Лад-Два», детсад №20, Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов, «КОРМЗ».

По данным службы занятости, нужны специалисты разного профиля: машинист башенного крана, оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве, термист, фрезеровщик, токарь, геолог, слесарь механосборочных работ, строгальщик, водитель автомобиля, водитель погрузчика, главный энергетик, каменщик, электрогазосварщик, электромонтёр, продавец, продавец-кассир, грузчик, менеджер по продажам, судебный пристав, дознаватель, медсестра, инспектор по кадрам, инструктор по лечебной физкультуре, машинист по стирке и ремонту спецодежды, санитарка, заместитель директора дома отдыха, администратор, горничная, повар, подсобный рабочий, финансовый консультант, кухонный рабочий, сторож, стрелок, механик, радиотелефонист, шлифовщик, столяр-станочник и другие.

Наряду с вакансиями от работодателей, участвующих в ярмарке, к услугам посетителей будет представлен полный банк центра занятости населения — около 7 тысяч мест.

«Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Ярмарка вакансий — это прямой диалог с работодателем, сокращение времени поиска подходящей работы и расходов на поездки по предприятиям и организациям города», — отмечают в службе занятости.

Мероприятие начнётся в 9:00. Все услуги на ярмарке оказываются бесплатно.

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Центр занятости населения города Кемерово проведёт 5 июля ярмарку, где будет представлено более 200 вакансий.

 

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