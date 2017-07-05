В реки Кузбасса выпустили 200 тысяч мальков хариуса и тайменя

Кемеровское акционерное общество «Азот» в рамках экологической программы выпустило в реки Кемеровской области двести тысяч мальков ценных видов рыб: 185 тыс. хариуса и 15 тыс. тайменя.

Мероприятие по зарыблению водоёмов и восполнению водных биологических ресурсов региона состоялось накануне в Крапивинском районе, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Трёхнедельных мальков хариуса и тайменя выпустили в реку Тайдон, а также его притоки: реки Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и Килька.

«Это уже сложившая традиция, мы каждый год выпускаем мальков. За счёт этого мы пополняем водные биоресурсы теми видами рыбы, которые являются традиционными и редкими для Кузбасса. Они подрастают, пополняют наши реки, и это является нашим вкладом в сохранение природы края, в котором мы живём», — прокомментировал генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух.

В свою очередь, заместитель генерального директора «Азота» по промышленной и экологической безопасности Сергей Герасимов отметил, что выбор водоёмов, где на этот раз были выпущены на волю мальки рыб, был не случаен.

«В 2014 году КАО «Азот» зарыбляло приток Томи – Среднюю Терсь, в 2015 году – Верхнюю Терсь, в прошлом году мы зарыбляли реку Барзас Елыкаевского района, а в этом году – Тайдон. Это место является естественной средой их обитания, и здесь выживаемость мальков будет высокой. Сам процесс выращивания мальков рыбы достаточно трудоёмкий, поскольку требует специальных условий содержания и подкормки», — сказал Герасимов.

Напомним, что в 2014 году «Азот» ввёл в эксплуатацию систему ультрафиолетовой очистки промышленных и сточных вод, обеспечивая тем самым самый высокий уровень очистки стоков не только предприятия, но и всей левобережной части города Кемерово.

В текущем году модернизация действующего производства серной кислоты и ввод нового производства водорода общей стоимостью около 1,5 млрд рублей, по мнению специалистов, позволит также внести существенный вклад в обеспечение экологической безопасности региона.

Кроме того, на предприятии действует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиями международного стандарта ISO 14001:2004.

«Это только часть мероприятий, проводимых КАО «Азот» в рамках экологической программы. В течение года предприятие регулярно участвует в экологических акциях «Чистые берега – чистая река», «Час земли», «Дни защиты от экологической опасности» и ряде других», — добавили в пресс-службе.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.