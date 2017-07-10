Строительный завод задолжал 10 миллионов налогов и скрыл деньги

Областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о сокрытии заводом крупнопанельного домостроения денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

«С апреля по август 2016 года завод крупнопанельного домостроения накопил задолженность по налогам и сборам на сумму более 10 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, руководство направило в адрес партнеров письмо о перечислении денежных средств на счета контрагентов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу.

В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация. Эксперты проведут экономическую экспертизу, по результатам которой установят точную сумму сокрытых от взыскания денежных средств.

«Следствием будут приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба», — добавили в СУСК.