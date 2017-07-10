Газеты и интернет
Радио
22°C, облачно
Войти на сайт

Строительный завод задолжал 10 миллионов налогов и скрыл деньги

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © ptzgovorit.ru

Областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о сокрытии заводом крупнопанельного домостроения денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

«С апреля по август 2016 года завод крупнопанельного домостроения накопил задолженность по налогам и сборам на сумму более 10 млн рублей. Зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, руководство направило в адрес партнеров письмо о перечислении денежных средств на счета контрагентов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу.

В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация. Эксперты проведут экономическую экспертизу, по результатам которой установят точную сумму сокрытых от взыскания денежных средств.

«Следствием будут приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба», — добавили в СУСК.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/90747.html

https://ptzgovorit.ru/sites/default/files/original_nodes/94cd6141d0d6d0cc493cdc7a8e333805.jpg

Областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о сокрытии заводом крупнопанельного домостроения денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове осудят экс-директора турфирмы, похитившую 800 тысяч рублей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове около «Променада 3» нашли тело женщины

inforeactor.ru
inforeactor.ru

«Лоб в лоб»: в жутком ДТП в Кемеровской области пострадали 8 человек

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе полиция и казачество подписали соглашение о сотрудничестве

biz.a42.ru
biz.a42.ru

В Кемерове и Ленинск-Кузнецком районе запустили две новые шахты

VSЁ42
VSЁ42

На неделе в Кузбассе ожидается похолодание и дожди

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить