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Кузбасс лидирует в Сибири по внешнеторговой деятельности

Опубликовано , 38 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © pbs.twimg.com

По итогам первого квартала Кемеровская область сохранила первое место в структуре внешнеторговой деятельности регионов Сибирского федерального округа.

Как сообщает областной департамент экономического развития со ссылкой на Сибирское таможенное управление, среди регионов страны Кузбасс занял шестое место.

При этом товарооборот области с ближним и дальним зарубежьем вырос на 47% — до 3,5 млрд долларов США.

Экспорт товаров увеличился на 51% и составил 3,4 млрд долларов США.

«Рост экспорта произошёл в результате увеличения поставок угля в 1,4 раза, кокса — в 3,6 раза, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали — в 2,2 раза, нефтепродуктов — в 2,1 раза», — пояснили в ведомстве.

Объём импорта товаров сократился на 20% и составил 0,1 млрд долларов США. Сокращение произошло, в основном, за счёт снижения на 48% поставок машин и оборудования.

Кузбасс ведёт внешнеторговые операции с партнёрами из 87 стран.

«Основными торговыми партнерами, на долю которых пришлось около половины всего товарооборота, стали Тайвань, Республика Корея, Украина, Япония и Великобритания. Суммарный товарооборот Кемеровской области с этими странами увеличился в 1,6 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года», — отметили в департаменте.

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По итогам первого квартала Кемеровская область сохранила первое место в структуре внешнеторговой деятельности регионов Сибирского федерального округа.

 

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