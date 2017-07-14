Долги по зарплате в Кузбассе сократились до 232,7 млн рублей

За первую половину июля задолженность по зарплате в области сократилась на 21,8 млн рублей — до 232,7 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные департамента труда и занятости населения.

По информации ведомства, полностью погасило 1,8 млн рублей долга МКП «ЖКХ» (Топкинский район, руководитель Юрий Соколов), также расплатилась с трудящимися организация-банкрот СМУ «Союз-Телефонстрой» (Кемерово, арбитражный управляющий Андрей Николаев, погашен долга на 0,3 млн рублей).

Две трети общей задолженности приходится на организации-банкроты.

«Администрация области вместе с контрольно-надзорными органами постоянно контролирует процесс погашения долгов, привлекает к ответственности нарушителей порядка выдачи зарплаты, установленного законодательством», — напомнили в пресс-службе.