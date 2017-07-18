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Кузбасским торговым сетям напомнили о санкционных продуктах

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © images.aif.ru

Сотрудники Кемеровской таможни провели рабочую встречу с представителями крупных торговых сетей, чтобы не допустить ввоза санкционной продукции и последующей её реализации на территории области.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, во встрече также участвовали специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, управления потребительского рынка департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка при обладминистрации.

Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Кемеровской таможни Елена Белова рассказала присутствующим о запрете ввоза по 31 декабря 2018 года в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия и княжество Лихтенштейн. При этом она довела до собравшихся перечень нормативных актов, регулирующих данное направление.

Также Елена Белова рассказала, что таможенные органы в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза уполномочены осуществлять осмотр помещений и территорий у лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю товарами, хранящих товары в местах, не являющихся зонами таможенного контроля, если есть информация о товарах, ввезённых и находящихся с нарушением порядка.

Кроме того, представитель таможни довела до собравшихся статистику, касающуюся пресечения оборота санкционных товаров, как по России и Сибири, так и по Кемеровской области.

С января 2016 года по июнь 2017 года на территории Кузбасса провели 19 осмотров помещений и территорий.

В результате за полтора года в области выявили запрещённые к ввозу товары общим весом 831 кг: яблоки, груши, персики, гранаты из Испании, Турции и Польши.

«Все они были изъяты должностными лицами Россельхознадзора и впоследствии уничтожены», — уточнили в таможне.

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Сотрудники Кемеровской таможни провели рабочую встречу с представителями крупных торговых сетей, чтобы не допустить ввоза санкционной продукции и последующей её реализации на территории области.

 

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