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В Кемерове проходит ярмарка вакансий ко Дню работника торговли

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru

Сегодня, 19 июля, с 9:00 в кемеровском Центре занятости населения проходит городская ярмарка вакансий, посвящённая Дню работника торговли.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Свыше 40 организаций представят свои вакансии на ярмарке в Центре занятости.

Более половины вакансий для соискателей, желающих работать на предприятиях торговли, общепита и пищевой промышленности.

Как отмечают в горадминистрации, стать участником ярмарки может любой житель города Кемерово и Кемеровского муниципального района.

«Участие в ярмарке — это прямой диалог с работодателем, сокращение времени поиска подходящей работы и расходов на поездки по предприятиям и организациям города», — напомнили в мэрии.

Кроме того, все посетители ярмарки могут ознакомиться с полным банком вакансий Центра занятости и получить консультации его специалистов.

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Сегодня, 19 июля, с 9:00 в кемеровском Центре занятости населения проходит городская ярмарка вакансий, посвящённая Дню работника торговли.

 

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