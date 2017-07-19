В Кемерове проходит ярмарка вакансий ко Дню работника торговли

Сегодня, 19 июля, с 9:00 в кемеровском Центре занятости населения проходит городская ярмарка вакансий, посвящённая Дню работника торговли.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Свыше 40 организаций представят свои вакансии на ярмарке в Центре занятости.

Более половины вакансий для соискателей, желающих работать на предприятиях торговли, общепита и пищевой промышленности.

Как отмечают в горадминистрации, стать участником ярмарки может любой житель города Кемерово и Кемеровского муниципального района.

«Участие в ярмарке — это прямой диалог с работодателем, сокращение времени поиска подходящей работы и расходов на поездки по предприятиям и организациям города», — напомнили в мэрии.

Кроме того, все посетители ярмарки могут ознакомиться с полным банком вакансий Центра занятости и получить консультации его специалистов.