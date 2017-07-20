У известного предпринимателя из Кузбасса арестовали технику на 7,5 млн рублей

Последние новости:
В Кемерове появились предупреждающие надписи для велосипедистов
Акция «Первое сентября – каждому школьнику» стартовала в Кузбассе
Жителю Китая не удалось откупиться от кузбасского госавтоинспектора
Британский велосипедист проехал через Кемерово во время кругосветки
В Кемерове проходит ярмарка вакансий ко Дню работника торговли
В Кемеровском районе крупная компания, которая занимается сельскохозяйственной деятельностью, за долги лишилась техники почти на 8 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, более десяти лет ООО занимается оптовой торговлей животными, зерном, семенами и кормами, а также торговлей оборудованием для сельского хозяйства, молочными продуктами, яйцами и прочими пищевыми продуктами.
За последний год руководитель компании задолжал физлицам, ЖКУ и юридическим лицам 7,6 млн. Всего накопилось около 15 исполнительных производств.
Сегодня судебный пристав-исполнитель ОСП по Кемеровскому району поехал на территорию компании-должника для исполнения решения суда.
«Так как две единицы техники на пять миллионов рублей уже находятся на реализации, сотрудник управления наложил арест на комбайн и офисную технику. Их примерная стоимость будет более 2,5 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
Как уточили в УФССП, после реализации всей техники на общую сумму более 7,5 млн рублей, вырученные средства пойдут в счет погашения долга.
«Таким образом, вся задолженность предпринимателя перед взыскателями будет погашена», — добавили в управлении.
В Кемеровском районе крупная компания, которая занимается сельскохозяйственной деятельностью, за долги лишилась техники почти на 8 млн рублей.