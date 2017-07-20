У известного предпринимателя из Кузбасса арестовали технику на 7,5 млн рублей

В Кемеровском районе крупная компания, которая занимается сельскохозяйственной деятельностью, за долги лишилась техники почти на 8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, более десяти лет ООО занимается оптовой торговлей животными, зерном, семенами и кормами, а также торговлей оборудованием для сельского хозяйства, молочными продуктами, яйцами и прочими пищевыми продуктами.

За последний год руководитель компании задолжал физлицам, ЖКУ и юридическим лицам 7,6 млн. Всего накопилось около 15 исполнительных производств.

Сегодня судебный пристав-исполнитель ОСП по Кемеровскому району поехал на территорию компании-должника для исполнения решения суда.

«Так как две единицы техники на пять миллионов рублей уже находятся на реализации, сотрудник управления наложил арест на комбайн и офисную технику. Их примерная стоимость будет более 2,5 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Как уточили в УФССП, после реализации всей техники на общую сумму более 7,5 млн рублей, вырученные средства пойдут в счет погашения долга.