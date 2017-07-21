План доставки бесплатного угля в Кузбассе выполнен уже на 40%

Уже 40% участников областной гуманитарной акции получили в этом году бесплатно по четыре тонны угля на зиму.

По инициативе губернатора Амана Тулеева акция проводится 20-й год подряд и приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра.

Как сообщает департамент угольной промышленности, сейчас этой работой охвачены 23 из 34 территорий. Из них четыре муниципалитета — Мыски, Прокопьевск, Тайга и Таштагольский район — начали отгрузку жителям на этой неделе. Число территорий, которые полностью доставили уголь получателям, пока не изменилось — их пять.

В Беловском районе топливо получили 45% участников акции.

Список нуждающихся был сформирован специалистам по соцработе администраций сельских поселений — на основании личных заявлений жителей с необходимым пакетом документов, поданных до 1 апреля 2017 года. Всего за акцию в районе будут обеспечены благотворительным углем 490 семей, в том числе 180 пенсионеров и 310 семей с детьми. Каждый рейс, а их осуществляется от 10 до 15 в день, сопровождают сотрудники центра соцобслуживания. Они контролируют погрузку и доставку.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.

«В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут ветераны угольной промышленности», — напомнили областные власти.