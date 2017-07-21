Газеты и интернет
Радио
19°C, слабый дождь
Войти на сайт

План доставки бесплатного угля в Кузбассе выполнен уже на 40%

Опубликовано , 44 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

#

Фото © kemoblast.ru

Уже 40% участников областной гуманитарной акции получили в этом году бесплатно по четыре тонны угля на зиму.

По инициативе губернатора Амана Тулеева акция проводится 20-й год подряд и приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра.

Как сообщает департамент угольной промышленности, сейчас этой работой охвачены 23 из 34 территорий. Из них четыре муниципалитета — Мыски, Прокопьевск, Тайга и Таштагольский район — начали отгрузку жителям на этой неделе. Число территорий, которые полностью доставили уголь получателям, пока не изменилось — их пять.

В Беловском районе топливо получили 45% участников акции.

Список нуждающихся был сформирован специалистам по соцработе администраций сельских поселений — на основании личных заявлений жителей с необходимым пакетом документов, поданных до 1 апреля 2017 года. Всего за акцию в районе будут обеспечены благотворительным углем 490 семей, в том числе 180 пенсионеров и 310 семей с детьми. Каждый рейс, а их осуществляется от 10 до 15 в день, сопровождают сотрудники центра соцобслуживания. Они контролируют погрузку и доставку.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.

«В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут ветераны угольной промышленности», — напомнили областные власти.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/90963.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/07/gum-ugol-bel-rn-1024x682.jpg

Уже 40% участников областной гуманитарной акции получили в этом году бесплатно по четыре тонны угля на зиму.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Мэр Кемерова назвал сроки завершения подготовки к отопительному сезону

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Водитель грузовика погиб в ДТП с автогрейдером на дороге в Кузбассе

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане стали летать на курорты чаще новокузнечан

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

13-летняя девочка угнала и разбила соседскую машину в Прокопьевске

VSЁ42
VSЁ42

Воспитанник детского дома в Кузбассе надругался над ребенком

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровский бизнесмен порезал обидчика в ходе пьяной драки на турбазе

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить