На кузбасском угольном разрезе заработал самосвал ультра-класса

На угольном разрезе «Черниговец» ввели в промышленную эксплуатацию карьерный самосвал ультра-класса Liebherr T-264, грузоподъёмность которого составляет 220 тонн. До конца года планируется приобрести ещё четыре таких автомобиля.

Liebherr T-264 предназначен для транспортировки горной массы. Высота авто составляет 13,5 метра, вместимость кузова — 92 кубометра, вместимость с «шапкой» — 130. Отмечается, что самосвал обладает высокой топливной эффективностью, прочностью, безопасностью и долговечностью компонентов. Он способен развивать большую скорость благодаря дизель-электрической системе привода.

Сборку машины осуществляли представители компании ООО «Либхерр-Русланд» и специалисты «Черниговца», которые прошли для этого стажировку в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Они же будут контролировать процесс эксплуатации автосамосвала и курировать его сервисное обслуживание.

Работать на Liebherr T-264 будет одна из самых опытных бригад разреза. За неделю до введения в эксплуатацию самосвала команду обучал представитель Liebherr.

Отмечается, что Liebherr T-264 впервые был привезён в Россию, ранее эксплуатировался преимущественно в Америке и Австралии. Приобретение самосвала ультра-класса стало возможно благодаря трёхстороннему сотрудничеству на 2017 год областной администрации, ХК «СДС» и компании Liebherr.