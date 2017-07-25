За последний год отмечается рост цен на подержанные автомобили

В России за первую половину текущего года цены на подержанные автомобили выросли на 2 %. Средняя стоимость машины на вторичном рынке сейчас — 580 000 рублей.

Средний возраст подержанных авто составляет ровно 10 лет в России в целом и 8 лет 10 месяцев – в Москве. Самый «молодой» вторичный рынок наблюдается в Татарстане — 7 лет 7 месяцев. По мере продвижения на восток страны машины «стареют»: так, показатель в Новосибирске составил 12,5 лет.

Больше всего продают подержанных автомобилей марки Lada. На втором месте находится Toyota, на третьем — Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Ford Focus, Lada 2114 и Lada Priora