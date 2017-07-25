Газеты и интернет
Радио
20°C, слабый дождь
Войти на сайт

За последний год отмечается рост цен на подержанные автомобили

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Наталья Савченко, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В России за первую половину текущего года цены на подержанные автомобили выросли на 2 %. Средняя стоимость машины на вторичном рынке сейчас — 580 000 рублей.

Средний возраст подержанных авто составляет ровно 10 лет в России в целом и 8 лет 10 месяцев – в Москве. Самый «молодой» вторичный рынок наблюдается в Татарстане — 7 лет 7 месяцев. По мере продвижения на восток страны машины «стареют»: так, показатель в Новосибирске составил 12,5 лет.

Больше всего продают подержанных автомобилей марки Lada. На втором месте находится Toyota, на третьем — Volkswagen. Самыми популярными моделями стали Ford Focus, Lada 2114 и Lada Priora

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91022.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/ee1/ee16e700-70f6-11e7-90b9-cb5333e45649.jpg

В России за первую половину текущего года цены на подержанные автомобили выросли на 2 %. Средняя стоимость машины на вторичном рынке сейчас — 580 000 рублей

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Три жительницы Кузбасса вышли в полуфинал конкурса «Улыбка Вселенной»

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове пропала 23-летняя девушка из Казахстана

Газета Кемерова
Газета Кемерова

На кузбасском угольном разрезе заработал самосвал ультра-класса

evo-rus.com
evo-rus.com

Кузбасс: два сотрудника ГИБДД вытащили из воды тонущего ребенка

life.ru
life.ru

Четверо отравились угарным газом в Кемеровской области

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке составили гоп-карту для жителей и приезжих

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить