Кузбассовцы могут стать виноградарями в Крыму или рыбаками на Камчатке

Каждый житель Кемерова и Кемеровского муниципального района, планирующий трудоустроиться за пределами территории проживания, может рассчитывать на поддержку городского Центра занятости населения.

Служба занятости населения помогает безработным в переезде или переселении в другую местность для трудоустройства. Особо актуальна в настоящее время сезонная работа.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в ЦЗН, производственно-аграрное объединение «МАССАНДРА» республики Крым ведёт набор граждан на подвязку и уборку винограда.

«Ряд граждан уже ощутили все преимущества работы виноградарем в данной организации, отработав с сентября по октябрь в прошлом сезоне. В настоящее время по срочному трудовому договору трудоустроен мужчина виноградарем на зелёную подвязку винограда. По окончанию работы гражданину будет оплачен перелёт до Симферополя и обратно, а также суточные расходы за время следования к месту работы и обратно», — пояснили в службе занятости.

Кроме того, с мая по направлению от Центра занятости населения трудоустроена женщина в организацию, находящейся в городе Евпатория. «Работа бармена среди пейзажей Крымского побережья радует уже несколько месяцев», — отметили в ведомстве.

Летом многие наслаждаются не только красотами страны, но и рыбалкой. Тем, кто физически крепок и здоров организация «Лойд-Фиш» предлагает со сдельной заработной платой работу по обработке и уборке рыбы в Камчатском крае.

Финансовую поддержку безработным гражданам, решившим реализовать свои профессиональных качества в другой местности, выплачивают за счёт средств областного бюджета.

Как пояснили в службе занятости, её размер определяется стоимостью проезда к месту работы и обратно, суточными расходами, расходами по найму жилого помещения за время пребывания и работы в другой местности, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет соответствующие средства передвижения и жилое помещение или оплачивает эти расходы.

В Центре занятости населения расскажут о всех возможностях в отношении работы за пределами места проживания. Также работает горячая линия 56-14-00 и контактный телефон специалиста по вопросам предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде или переселении 54-68-94.