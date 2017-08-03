Кузбасские железнодорожники готовятся к профессиональному празднику

Ко Дню железнодорожника и 50-летия участка Тырган-Томусинская Кузбасского региона железной дороги сразу на нескольких станциях выполнены работы по ремонту и благоустройству.

Как сообщает пресс-служба ЗСЖД, на станциях Ерунаково и Полосухино покрасили теневые навесы, полосы безопасности и ограждения.

На станции Полосухино также установили дополнительный лестничный марш к памятнику Герою Советского союза Виктору Полосухину, который командовал дивизией во время наиболее ожесточённых боёв под Москвой. Мужество полковника и его бойцов позволило остановить наступление фашистских войск на столицу Советского Союза и дать необходимое время для подготовки обороны.

Памятник Герою СССР будет открыт во время празднования Дня железнодорожника — 5 августа.

На станции Карлык в ближайшее время капитально отремонтируют посадочные платформы с укладкой нового асфальта и заменой ограждений на новые. Необходимые работы выполнены также на остановочной платформе на станции Бардино.

Также железнодорожники обновили фасад пригородного вокзала на станции Томусинская, на перроне установили новые скамейки, а на островной платформе дополнительные теневые навесы.

В Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги 12 лет существует традиция – отмечать День железнодорожника на одной из станций региона с её подготовкой к празднику. В разные годы большой объём работ был выполнен на станциях Кемерово, Юрга, Новокузнецк, Промышленная, Топки, Прокопьевск, Белово, Междуреченск.

В 2017 году торжества, посвящённые Дню железнодорожника состоятся на одной из крупнейших станций — Ерунаково. Её ежесуточный объём погрузки составляет около 1,6 тыс. вагонов с углём, а в отдельные сутки — до 2 тыс. вагонов.

«Также День железнодорожника в этом году совпал с 50-летним юбилеем важнейшего угольного участка Кузбасса Тырган – Томусинская, на котором вместе со станцией Ерунаково расположены станции Терентьевская, Ускат, Углерод, Полосухино и другие. На каждой из этих станций также велась активная подготовка к празднику», — отметили в пресс-службе магистрали.