Кузбасские аграрии планируют заготовить около 106 тысяч тонн силоса

Аграрные хозяйства Кемеровской области продолжают кормозаготовительную кампанию и начали заготовку силоса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, первым к заготовке силоса приступило крестьянско-фермерское хозяйство Баранова из Юргинского района, где заготовлено свыше 1,2 тыс. тонн сочного корма из суданской травы. Всего район планирует заготовить 11,5 тыс. тонн силоса.

Кроме того, в Юргинском районе заготовили 3,3 тыс. тонн из запланированных 7,3 тыс. тонн сена, а также 11,2 тыс. тонн сенажа (план 36,7 тыс. тонн).

Сезон заготовки этого корма начинается в августе, когда можно убирать силосные культуры. В Кузбассе, в основном, его получают из кукурузы.

Как уточнили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всего аграриям региона предстоит заготовить 105,8 тыс. тонн силоса; 168,7 тыс. тонн сена и 427,7 тыс. тонн сенажа.