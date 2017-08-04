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Кузбасские аграрии планируют заготовить около 106 тысяч тонн силоса

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Аграрные хозяйства Кемеровской области продолжают кормозаготовительную кампанию и начали заготовку силоса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, первым к заготовке силоса приступило крестьянско-фермерское хозяйство Баранова из Юргинского района, где заготовлено свыше 1,2 тыс. тонн сочного корма из суданской травы. Всего район планирует заготовить 11,5 тыс. тонн силоса.

Кроме того, в Юргинском районе заготовили 3,3 тыс. тонн из запланированных 7,3 тыс. тонн сена, а также 11,2 тыс. тонн сенажа (план 36,7 тыс. тонн).

Сезон заготовки этого корма начинается в августе, когда можно убирать силосные культуры. В Кузбассе, в основном, его получают из кукурузы.

Как уточнили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, всего аграриям региона предстоит заготовить 105,8 тыс. тонн силоса; 168,7 тыс. тонн сена и 427,7 тыс. тонн сенажа.

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Аграрные хозяйства Кемеровской области продолжают кормозаготовительную кампанию и начали заготовку силоса.

 

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