Предпринимателей в Кузбассе оштрафовали на полмиллиона за гнилые овощи и фрукты

Специалисты Роспотребнадзора в Кузбассе за полгода провели 77 проверок различных предприятий, занимающихся продажей фруктов и овощей.

По итогам общая сумма штрафов составила более 500 тысяч рублей.

Так, эксперты проверили более 600 проб по санитарно-химическим показателям.

Специалисты забраковали 15 партий плодоовощной продукции, общий вес которой составил 402 килограмма.

В том числе сняли с реализации пять партий весом десять килограммов продуктов импортного производства.

«Основными причинами забраковки являются: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, реализация плодоовощной продукции с признаками порчи и гнили», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

За этот период было составлено 55 протоколов об административных нарушениях.

Кузбассовцам напоминают, что нужно обращать внимание на условия хранения продуктов, внешний вид, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.