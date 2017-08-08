Стройфирма в Кузбассе не заплатила более 5 миллионов налогов

В Кемеровской области расследуется уголовное дело об уклонении руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов.

Как сообщает областное управление Следственного комитета РФ, речь идёт о ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере».

По версии следствия, с января по июнь 2016 года руководство строительной компании уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость.

«Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения, путём создания фиктивного документооборота с предприятием, которое фактически работы для компании не выполняло», — уточняет следствие.

В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 5,3 млн рублей. Данные нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, экономическая экспертиза определит точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причинённого бюджету государства», — добавили в ведомстве.