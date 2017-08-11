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Инновационное производство стройматериалов открылось в Калтане

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

Цех по производству полистеролбетона и блоков из него заработал в Калтане в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода.

Замгубернатора Станислав Черданцев и глава города Игорь Голдинов открыли инновационное производство стройматериалов, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Общая стоимость проекта ООО «ПромкомбинатЪ» — 7,5 млн рублей, производственная мощность цеха — 7 тыс. кубометров стройматериалов в год», — уточнили в пресс-службе.

Для организации технологического процесса сейчас достаточно четырёх специалистов, но с увеличением объёма производства будут созданы дополнительные рабочие места.

Также замгубернатора принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между департаментом инвестиций и стратегического развития с администрацией Калтана и областным инвестагентством.

«Документ предусматривает создание и развитие благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, оказание информационной поддержки, формирование новых инвестиционных площадок и развитие уже существующих инвестпроектов», — пояснили в обладминистрации.

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Цех по производству полистеролбетона и блоков из него заработал в Калтане в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода.

 

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