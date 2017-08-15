Суд наказал новокузнецкую птицефабрику за вонь от помёта

Новокузнецкий районный суд рассмотрел административное дело в отношении ООО «Кузбасский бройлер» о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.

В Роспотребнадзор поступило обращение жителей Новоильинского района Новокузнецка, которые жаловались на сильный неприятный запах. Его источник специалисты быстро установили.

Оказалось, что новокузнечан беспокоила вонь, доносящаяся с полигона, куда «Кузбасский бройлер» вывозил куриный помёт.

«В ходе административного расследования сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что птицефабрика нарушала действующее санитарное законодательство: вывозила птичий помёт, который не прошёл цикл обработки. Тлеющие на жаре отходы выделяли едкий запах, который порывы ветра доносили до жилого массива», — сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Суд признал ООО «Кузбасский бройлер» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности по вывозу отходов с территории предприятия на 30 суток.

За месяц на птицефабрике должны быть устранены все выявленные нарушения.

Контроль за исполнением постановления суда возложен на судебных приставов.