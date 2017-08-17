Промышленное производство в Кемеровской области продолжает расти

Индекс промышленного производства в Кузбассе за январь—июль составил 103,6% к соответствующему периоду 2016 года.

Как сообщает департамент экономического развития обладминистрации со ссылкой на Кемеровостат, по России индекс равен 101,9%.

Рост промышленного производства в области обеспечен увеличением объёмов добычи угля на 6,7%, производства автотранспортных средств – в 2,3 раза, лекарственных средств – на 33,7%, машин и оборудования — на 28,9%.

Также за семь месяцев выросло производство электрооборудования – на 9,2%, кокса и нефтепродуктов — на 7,7%, химических веществ и продуктов — на 5,2%, текстильных изделий — на 4,9%, металлургической продукции — на 1,1%.