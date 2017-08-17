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Бригада прокопьевских шахтёров добыла рекордные 5 млн тонн угля с начала года

Опубликовано , 98 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Бригада Евгения Косьмина шахты имени Ялевского превзошла собственный российский рекорд годовой добычи в 4,81 млн тонн угля и с начала года выдала на-гора рекордные 5 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в мае и июле этого года коллектив дважды обновляла российский рекорд месячной добычи с показателями 1,407 млн и 1,567 млн тонн соответственно.

При этом июльский результат бригады Евгения Косьмина стал лучшим показателем для мировой угольной отрасли.

«Все достижения установлены в лаве №5003, введённой в эксплуатацию в апреле 2017 года. Её отличительной особенностью является длина забойной части — 400 метров. Это больше самых длинных лав, эксплуатируемых в стране», — отметили в пресс-службе.

Для оснащения забоя задействовано 233 секции крепи ДБТ 2500/5000 вместо стандартных 175 секций. За счёт меньшего количества концевых операций возросшая длина забоя позволяет значительно увеличить количество угля, получаемого с одного рабочего цикла.

В состав лавы также входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900 — первый и единственный представитель такого класса техники в России, способный добывать до 4 тыс. тонн угля в час.

«Работы ведутся при соблюдении всех правил безопасности», — добавили в обладминистрации, уточнив, что шахта входит в АО «СУЭК-Кузбасс» и расположена в Прокопьевском районе.

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Бригада Евгения Косьмина шахты имени Ялевского превзошла собственный российский рекорд годовой добычи в 4,81 млн тонн угля и с начала года выдала на-гора рекордные 5 млн тонн.

 

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