Кемерово стал третьим в Сибири по минимальной цене на дизтопливо

Также столица Кузбасса вошла в ТОП-3 городов Сибирского округа, где продавали самый дешёвый бензин марки АИ-92.

В середине августа в Кемерове автомобильное топливо стоило в среднем 36,43 рубля. При этом его среднесибирская стоимость достигла 36,99 рубля.

Согласно данным Росстата, на 14 августа в столице Кузбасса АИ-92 продавали за 35,63 рубля.

С таким показателем город стал вторым в Сибири, «обогнав» Новосибирск (35,72 рубля) и Томск (35,74 рубля). Стоимость АИ-95 в Кемерове зафиксировали на уровне 37,89 рубля. Дешевле в Сибирском федеральном округе этот бензин стоил только в Томске (37,8 рубля) и Абакане (37,7 рубля).

Что касается «дизеля», то в столице Кемеровской области он стоил 36,43 рубля. С такой ценой город также стал третьим в СФО. Дороже всего в Сибири его продавали в Чите – 40,77 рубля.

Эксперты также выяснили, что в среднем по России цена на автомобильное топливо составила 38,18 рубля.

По итогам июля Кузбасс стал вторым в Сибири по ценам на АИ-92 и дизтопливо.