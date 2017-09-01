Газеты и интернет
Радио
14°C, ясно
Войти на сайт

Администрация области: реальная зарплата в области за год выросла на 5%

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Павел Казаков, АиФ-Кузбасс

Последние новости:

Фото © images.aif.ru

Департамент экономического развития обладминистрации подсчитал доходы кузбассовцев.

Кемерово, 1 сентября — . По данным обладминистрации, за I полугодие 2017-го года общая сумма всех денежных доходов в расчёте на одного кузбассовца составила 20765 рублей, что на 3,7 % больше, чем было в первом полугодии 2016-го года.

В сообщении уточняется, что реальные располагаемые денежные доходы населения (то, что остаётся от прибытка «на руках» после вычета инфляции и обязательных платежей) по сравнению с I полугодием прошлого года выросли на 0,8%. В этом кузбасский тренд противоречит российскому, т.к. реальные доходы среднего россиянина за тот же период упали на 1,4 %.

Специалисты департамента отмечают, что основной источник дохода жителя области – это зарплата. По данным Кемеровостата, которые приводит пресс-служба областной администрации, средняя зарплата кузбассовцев за январь—июнь 2017 года составила 32098 рублей, (на 8% больше, чем за январь—июнь 2016-го). Реальная заработная плата в Кузбассе за январь—июнь 2017-го года, по подсчётам экспертов, выросла на 5 %, тогда как в России этот показатель составил только 2,7 %.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91726.html

http://images.aif.ru/012/459/431d4d9d508707c60718e5e4d06a3733.jpg

Департамент экономического развития обладминистрации подсчитал доходы кузбассовцев.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Схема дорожного движения изменится на одной из улиц Новокузнецка

Сибдепо
Сибдепо

В первой половине 2017 года доходы кузбассовцев достигли 20 765 рублей

VSЁ42
VSЁ42

Водитель из Киселевска собрал штрафов на 80 часов обязательных работ

news.newnn.ru
news.newnn.ru

В Кузбассе вдвое чаще стали подделывать деньги

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

36 тысяч первоклассников пошли в школу 1 сентября в Кузбассе

VSЁ42
VSЁ42

Бойцы Росгвардии освободили 5-ых заложников в Кемерове

Экономика

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить