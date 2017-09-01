Администрация области: реальная зарплата в области за год выросла на 5%

Департамент экономического развития обладминистрации подсчитал доходы кузбассовцев.

Кемерово, 1 сентября — . По данным обладминистрации, за I полугодие 2017-го года общая сумма всех денежных доходов в расчёте на одного кузбассовца составила 20765 рублей, что на 3,7 % больше, чем было в первом полугодии 2016-го года.

В сообщении уточняется, что реальные располагаемые денежные доходы населения (то, что остаётся от прибытка «на руках» после вычета инфляции и обязательных платежей) по сравнению с I полугодием прошлого года выросли на 0,8%. В этом кузбасский тренд противоречит российскому, т.к. реальные доходы среднего россиянина за тот же период упали на 1,4 %.

Специалисты департамента отмечают, что основной источник дохода жителя области – это зарплата. По данным Кемеровостата, которые приводит пресс-служба областной администрации, средняя зарплата кузбассовцев за январь—июнь 2017 года составила 32098 рублей, (на 8% больше, чем за январь—июнь 2016-го). Реальная заработная плата в Кузбассе за январь—июнь 2017-го года, по подсчётам экспертов, выросла на 5 %, тогда как в России этот показатель составил только 2,7 %.