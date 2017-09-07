Мнение экспертов: Почему в Кузбассе может вырасти стоимость ОСАГО

Кузбасские автостраховщики бьют тревогу: бизнес становится убыточным. В числе прочего компании винят в этом армию автоюристов, которым выгодно доводить каждое ДТП до суда. Сибдепо узнал, почему такое положение дел может привести к росту стоимости ОСАГО в регионе.

Пресс-конференция, посвящённая проблемам автострахования в Кузбассе, собрала множество спикеров. Помимо двух заместителей губернатора, представителей полиции и налоговой, в нём активно участвовали руководители региональных филиалов крупных страховых компаний. Все они подробно осветили ситуацию на рынке ОСАГО, разъяснили, почему кузбассовцы должны обращаться напрямую к страховщикам, а не пользоваться услугами автоюристов, и рассказали, как защититься от мошенников в сфере автострахования.

Миллиардные убытки от ОСАГО

В последние годы в Кузбассе, как и других регионах страны, появлялись и исчезали проблемы, связанные с полисами ОСАГО. По словам замгубернатора по экономическому развитию Дениса Шамгунова, сначала у страховщиков невозможно было найти сами полисы, потом многие автовладельцы столкнулись с очередями в офисах компаний по автострахованию. А в последнее время возникло новое препятствие – навязывание дополнительных услуг к полису ОСАГО.

«Страховые выплаты при этом составили 1,5 млрд рублей и выросли на 36% по сравнению с прошлым годом. Если сюда прибавить расходы страховых компаний на ведение бизнеса, то общие расходы составили 95% от сборов. По закону «Об ОСАГО» расходы не могут превышать 77%. Если они превышают, то бизнес признаётся убыточным» – сказал Денис Шамгунов.

Несмотря на все препоны, рынок развивается и по итогам второй половины 2017 года кузбассовцы, желая того или нет, купили полисов ОСАГО на 1,8 млрд рублей.

В первом квартале Кузбасс, по статистике «Российского союза автостраховщиков» (РСА), был на 23 месте в стране по убыточности страховых компаний. Если бы область попала в топ-20, то у нас бы просто поменяли порядок страхования.

«Очень важно, что при этом встаёт вопрос о повышении регионального коэффициента к тарифам. Проще говоря, растёт стоимость ОСАГО, она может вырасти в разы», – добавил замгубернатора.

По итогам первого полугодия ситуация более или менее выровнялась. Сейчас Кузбасс стал 33-м в списке. Однако спасением это назвать нельзя. Ведь регион всё ещё остаётся в «жёлтой зоне», которая граничит с «красной», с самыми убыточными страховщиками.

Хлеб автоюристов

Корнем всех бед и администрация, и автостраховщики называют автоюристов. Ведь именно они в последнее время, как по мановению волшебной палочки, молниеносно появляются на месте ДТП. С такой же оперативностью эти специалисты предлагают разом решить все проблемы, возникшие из-за аварии.

«На месте может быть оценён ущерб. Гражданин соглашается, ему сразу же выплачивается сумма наличными. При этом он подписывает документ. Например, доверенность на представление своих интересов в страховой компании или в суде. Проходит время, юрист работает, начинаются судебные процессы. Для них главное – втянуться в судебный процесс. В итоге юрист получает страховую выплату, оплату издержек и высуживает гонорар», – отметил Денис Шамгунов.

Получается, что, кроме своей основной функции – компенсации ущерба в ДТП, – страховщика через суд заставляют «содержать» автоюриста. Отсюда и возникают приличные расходы, которые в итоге превращаются в убытки.

Директор кемеровского филиала «Росгосстраха» Сергей Скоробогатько подтвердил, что в Кузбассе убытки страховщиков во многом связаны с судебными издержками, которые несут компании из-за чрезмерной активности юридических представителей. По его словам, средняя выплата по ОСАГО в области по итогам полугодия составила 70 тысяч рублей.

«Здесь статистика для Кузбасса, наверное, не очень позитивная. Отношение судебных расходов к сумме основного долга составляет 190%. То есть компания должна выплатить сумму, например, те же 70 тысяч рублей. По факту выплачивает сумму, умноженную на три, из которой две части идут в виде судебных издержек. Если брать страну – то этот показатель равен 110%, и в среднем выплачивается сумма примерно равная издержкам. Это большая проблема сегодня для страховщиков», – отметил эксперт.

Чтобы как-то исправить ситуацию, страховые компании стараются соблюдать все сроки, чтобы не дать возможности автоюристам обращаться в суд. По закону, страховщикам дано 20 дней «для урегулирования убытка», после чего 5 дней – «на отработку претензионного порядка».

«В итоге, человек попал в ДТП, находится в стрессе. Появляется представитель, предлагает услуги по выплате долга. Путём оттягивания осмотра авто и другими способами переносит корректное урегулирование в суд. При этом многие клиенты даже не пытаются обратиться в страховую компанию. В первом полугодии у нас каждое третье дело уходило в суд», – сказал Сергей Скоробогатько.

Денис Шамгунов отметил, что из-за такой деятельности, которая «зачастую находится на грани мошенничества», может пострадать всё население региона. Как считает замгубернатора, ведь кроме повышения стоимости ОСАГО, такими темпами в области может ухудшиться качество предоставления услуг ОСАГО и их доступность.

Махинации с полисом

Кроме автоюристов, негатива в сферу ОСАГО в регионе добавляют мошенники. Есть автомобилисты, которые считают, что купить полис за 3-4 тысячи рублей у непонятно кого лучше, чем переплачивать известным страховщикам. По словам замначальника отдела организации дознания областного ГУ МВД России полковника полиции Инны Хорозовой, с начала 2017 года в Кузбассе в сфере страхования ОСАГО возбудили 68 уголовных дел. Из них по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» – 35 дел.

«Административное наказание может получить и покупатель, его могут оштрафовать. Конечно, он будет говорить, что не знал. Но когда ты купил полис ОСАГО за три тысячи, наверное, должен предполагать, что такой полис является мошенническим», – пояснила Инна Хорозова.

Представитель «Росгосстраха» добавил, что в среднем кузбассовцам приходится платить за полис ОСАГО около 5 800 рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты порекомендовали следовать простым правилам. Например, электронный полис ОСАГО нужно оформлять только через сайт РСА. Так можно, как минимум, уберечь себя от дублирующих сайтов известных страховщиков.

В случае покупки бумажного полиса у агента по старинке, следует узнать код, который ему присвоила страховая компания. В свою очередь, этот код должен быть в открытом доступе на официальном сайте страховщика. Если он есть, то вы имеете дело с честным продавцов страховой услуги.

В итоге, получается, что повышение стоимости ОСАГО зависит от каждого автомобилиста. Обращаясь к автоюристам или покупая поддельный документ, водитель сам приближает момент, когда увеличится цена на страховой полис.