На подготовку к зимнему сезону выделят дополнительно 530 миллионов рублей

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Из бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 530 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к зимнему сезону.
Так, 170 миллионов рублей направлены в Новокузнецк, 25,5 миллиона рублей — в Яшкинский район, пять миллионов рублей — в Топкинский район.
Как отметил глава региона Аман Тулеев в ходе совещания 7 сентября, особое внимание муниципалитетам необходимо уделить запасам угля. На всех котельных без исключения запас должен быть не менее чем на 15 суток.
«Есть муниципалитеты, которые из года в год наступают на одни и те же грабли. Это Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Яшкинский район. Во время прошлого отопительного сезона в этих территориях неоднократно случались ситуации, когда топлива оставалось максимум на два-три дня, а где-то практически заканчивался. Как следствие — авралы, работа всех областных и местных структур в ручном режиме с раннего утра до позднего вечера. В этом году опять та же ситуация в этих же территориях: до начала отопительного сезона [осталась] неделя, а нормативный запас угля не обеспечен», — заявил Аман Тулеев.
Губернатор поручил своим заместителям Евгению Хлебунову и Дмитрию Кудряшову проверить наличие у глав графиков поставок угля. В случае установленных фактов хищений угля принять соответствующие меры.
Из бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 530 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к зимнему сезону.