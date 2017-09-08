На подготовку к зимнему сезону выделят дополнительно 530 миллионов рублей

Из бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 530 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к зимнему сезону.

Так, 170 миллионов рублей направлены в Новокузнецк, 25,5 миллиона рублей — в Яшкинский район, пять миллионов рублей — в Топкинский район.

Как отметил глава региона Аман Тулеев в ходе совещания 7 сентября, особое внимание муниципалитетам необходимо уделить запасам угля. На всех котельных без исключения запас должен быть не менее чем на 15 суток.

«Есть муниципалитеты, которые из года в год наступают на одни и те же грабли. Это Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Яшкинский район. Во время прошлого отопительного сезона в этих территориях неоднократно случались ситуации, когда топлива оставалось максимум на два-три дня, а где-то практически заканчивался. Как следствие — авралы, работа всех областных и местных структур в ручном режиме с раннего утра до позднего вечера. В этом году опять та же ситуация в этих же территориях: до начала отопительного сезона [осталась] неделя, а нормативный запас угля не обеспечен», — заявил Аман Тулеев.

Губернатор поручил своим заместителям Евгению Хлебунову и Дмитрию Кудряшову проверить наличие у глав графиков поставок угля. В случае установленных фактов хищений угля принять соответствующие меры.