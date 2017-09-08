Газеты и интернет
Радио
6°C, ясно
Войти на сайт

На подготовку к зимнему сезону выделят дополнительно 530 миллионов рублей

Опубликовано , 83 просмотра
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

Из бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 530 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к зимнему сезону.

Так, 170 миллионов рублей направлены в Новокузнецк, 25,5 миллиона рублей — в Яшкинский район, пять миллионов рублей — в Топкинский район.

Как отметил глава региона Аман Тулеев в ходе совещания 7 сентября, особое внимание муниципалитетам необходимо уделить запасам угля. На всех котельных без исключения запас должен быть не менее чем на 15 суток.

«Есть муниципалитеты, которые из года в год наступают на одни и те же грабли. Это Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Яшкинский район. Во время прошлого отопительного сезона в этих территориях неоднократно случались ситуации, когда топлива оставалось максимум на два-три дня, а где-то практически заканчивался. Как следствие — авралы, работа всех областных и местных структур в ручном режиме с раннего утра до позднего вечера. В этом году опять та же ситуация в этих же территориях: до начала отопительного сезона [осталась] неделя, а нормативный запас угля не обеспечен», — заявил Аман Тулеев.

Губернатор поручил своим заместителям Евгению Хлебунову и Дмитрию Кудряшову проверить наличие у глав графиков поставок угля. В случае установленных фактов хищений угля принять соответствующие меры.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91803.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/807/807e2ca0-93ea-11e7-9b35-a57485989e6f.jpg

Из бюджета Кемеровской области дополнительно выделено 530 миллионов рублей на мероприятия по подготовке к зимнему сезону.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Суд оштрафовал кемеровский супермаркет за шумную разгрузку товара

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

В подъездах новокузнецких домов появились десятки пейзажей

РИА Новости
РИА Новости

В муниципальных кинотеатрах Кемеровской области не покажут «Матильду»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец умудрился причинить ущерб корпорации Microsoft

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове после ДТП иномарка завалилась на бок

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Режим ЧС снят в городе Тайга Кемеровской области

Экономика

Сентябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
4567
8
910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить