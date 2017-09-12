Компания «Мария-Ра» планирует построить здание для «Ашана» в Кемерове

О планах на строительство ТЦ рассказал гендиректор барнаульского ритейлера Александр Ракшин.

Компания «Мария-Ра» планирует построить здание для магазина сети французского бренда «Ашан» в Кемерове. Об этом рассказал гендиректор барнаульского ритейлера Александр Ракшин.

«Тут всё просто: если мы не приведём их, это сделают другие. Лучше самим заработать на этом. К конкурентной борьбе нужно готовиться. Поэтому необходимо развитие. В ближайшее время планируем построить помещение для «Ашана» в Кемерове», – сказал Александр Ракшин.

Ранее Сибдепо сообщал, что компания «Ашан» искала девелопера для строительства гипермаркета в Кемерове.

О планах строительства «Ашана» в кузбасской столице сообщалось еще в 2014 году. Затем французский ритейлер сообщил о переносе открытия гипермаркета на 2016 год. Напомним, что пока в Кузбассе работает один классический гипермаркет «Ашан». 19 апреля он открылся в ТРЦ «Планета» в Новокузнецке.