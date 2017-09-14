Газеты и интернет
Радио
8°C, пасмурно
Войти на сайт

Японские компании построят современный газохимический комплекс на «Азоте»

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © sds-azot.ru

Три копании — «СДС Азот», «Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation) и «Мицубиси Хэви Индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries) — подписали меморандум по реализации проекта «Строительство нового газохимического комплекса на базе КАО «Азот».

Подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке 6-7 сентября, сообщили «МедиаКузбассу» в «Кузбасской медиагруппе».

Согласно положениям меморандума, «СДС Азот» планирует построить современный, высокоэффективный и экологически безопасный газохимический комплекс по производству продукции из природного газа с высокой добавленной стоимостью с применением проверенных в мировом масштабе технологий.

Ожидается, что проект будет выполняться поэтапно, начиная со стадии технико-экономического обоснования.

В меморандуме подчёркивается, что «Соджиц Корпорейшн» и «Мицубиси Хэви Индастриз» за годы работы аккумулировали опыт по реализации ЕРС-контрактов высокотехнологичных комплексов в нефтехимической области с привлечением финансирования, а также хорошо знакомы с поэтапной контрактной стратегией в Российской Федерации. Имея эти возможности, японские компании готовы поддерживать проект «СДС Азот».

Для реализации проекта стороны обсудят возможность заключения контракта на технико-экономическое обоснование с последующим FEED и ЕРС-контрактом.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/91921.html

http://www.sds-azot.ru/images/img/2017/DSC_8906.jpg

Три копании — «СДС Азот», «Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation) и «Мицубиси Хэви Индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries) — подписали меморандум по реализации проекта «Строительство нового газохимического комплекса на базе КАО «Азот».

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемерово: не ходят троллейбусы и трамваи

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

Уроженка Новокузнецка стала седьмой россиянкой, переплывшей Ла-Манш

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

СГК приступает к пуску тепла в Новокузнецке

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

GoodLine представил новый тариф «801»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове начался ремонт улицы Нахимова

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке сносят незаконный рынок

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить