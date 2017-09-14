Японские компании построят современный газохимический комплекс на «Азоте»

Три копании — «СДС Азот», «Соджиц Корпорейшн» (Sojitz Corporation) и «Мицубиси Хэви Индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries) — подписали меморандум по реализации проекта «Строительство нового газохимического комплекса на базе КАО «Азот».

Подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке 6-7 сентября, сообщили «МедиаКузбассу» в «Кузбасской медиагруппе».

Согласно положениям меморандума, «СДС Азот» планирует построить современный, высокоэффективный и экологически безопасный газохимический комплекс по производству продукции из природного газа с высокой добавленной стоимостью с применением проверенных в мировом масштабе технологий.

Ожидается, что проект будет выполняться поэтапно, начиная со стадии технико-экономического обоснования.

В меморандуме подчёркивается, что «Соджиц Корпорейшн» и «Мицубиси Хэви Индастриз» за годы работы аккумулировали опыт по реализации ЕРС-контрактов высокотехнологичных комплексов в нефтехимической области с привлечением финансирования, а также хорошо знакомы с поэтапной контрактной стратегией в Российской Федерации. Имея эти возможности, японские компании готовы поддерживать проект «СДС Азот».

Для реализации проекта стороны обсудят возможность заключения контракта на технико-экономическое обоснование с последующим FEED и ЕРС-контрактом.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.