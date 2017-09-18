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Более 85 км железных дорог отремонтировали в Кузбассе с начала года

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © kafanews.com

С начала этого года в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги отремонтировано более 85 км железнодорожного пути, или 66% от запланированного объёма работ.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД — филиала ОАО «РЖД».

Всего до конца 2017 года в регионе планируется обновить более 129 км пути. Кроме того, на станциях и перегонах заменили 48 из 70 стрелочных переводов.

«Процесс обновления пути выполняется круглосуточно по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемый путь полностью закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по второму пути», — пояснили в пресс-службе магистрали.

Всего при проведении ремонтных работ на территории региона задействовано около 40 единиц путевых машин: щебнеочистители, путеукладчики, краны, выправочно-подбивочные комплексы, платформы для перевозки плетей и другая специальная техника.

Основные путевые работы начались в Кузбасском регионе ЗСЖД в апреле, а завершатся в декабре.

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С начала этого года в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги отремонтировано более 85 км железнодорожного пути, или 66% от запланированного объёма работ.

 

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