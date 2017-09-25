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В поезде Новокузнецк – Москва появился вагон для поездок на короткие расстояния

Опубликовано , 105 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © pics.news.meta.ua

В составе поезда №117/118 «Новокузнецк – Москва» Западно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании начал временно курсировать вагон с местами для сидения.

Добавление вагона поможет сделать удобнее поездку пассажиров, путешествующих на короткие расстояния в утреннее, дневное и вечернее время, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД»).

«Как показывает практика, путешествие в межобластных вагонах выбирают пассажиры, которым нужно находиться в вагоне не более десяти часов», — пояснили специалисты магистрали.

Например, в вагоне с местами для сидения будет удобно путешествовать пассажирам от Новокузнецка до Артышты и Белово, от Новосибирска до Барабинска или Омска, От Омска до Ишима и Тюмени.

«Таким образом, в составе поезда №117/118 «Новокузнецк – Москва» будут курсировать вагоны четырех типов: СВ с двухместным размещением, купейный с четырехместным размещением, плацкартный вагон, а также межобластной с местами для сидения. Из данного перечня вагонов пассажиры смогут выбрать для себя наиболее комфортные условия», — отмечают в ЗСЖД.

Приобрести билет на поезд можно за 60 суток до отправления во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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В составе поезда №117/118 «Новокузнецк – Москва» Западно-Сибирского филиала Федеральной пассажирской компании начал временно курсировать вагон с местами для сидения.

 

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