Ещё один кузбасский фермер получит грант на развитие животноводства

Министерство сельского хозяйства РФ в рамках программ грантовой поддержки фермеров и сельхозкооперации выделило для Кемеровской области дополнительное финансирование.

Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ранее, в июне, победителями конкурса признаны 16 соискателей: начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы и сельскохозяйственные потребкооперативы из Кузбасса.

Общая сумма грантов составила более 50 млн рублей. В результате отборочных мероприятий, к 16 победителям основного этапа конкурса присоединился фермер из Беловского района.

«Глава семейной животноводческой фермы получит грант в размере 15,9 млн рублей на развитие молочного животноводства. Хозяйство ведет свою деятельность с 2007 года. Фермер намерен расширить техническую базу, приобрести крупнорогатый скот, доильные установки, танки-охладители молока. На ферме будет создано пять рабочих мест», — рассказали в департаменте.

Всего с 2012 по 2016 годы 110 фермеров получили поддержку на общую сумму свыше 273,3 млн рублей.