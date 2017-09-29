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Кузбасс обогнал пять регионов СФО по уровню средней зарплаты

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © j.sibdepo.ru

По итогам января – июля регион остался на седьмой позиции с показателем в 31 963 рубля

В январе – июле 2017 года среднемесячная начисленная зарплата в Кузбассе составила 31 963 рубля. С таким показателем область осталась, как и ранее, на седьмой позиции среди регионов Сибирского федерального округа. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Больше всего в СФО зарабатывали жители Красноярского края – 39 868 рублей. При этом самую низкую зарплату эксперты зафиксировали в Алтайском крае – 21 837 рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что за год в Кузбассе средняя зарплата выросла на 7,6%. По итогам семи месяцев 2017 года в регионе больше всего получали сотрудники сферы «Научные исследования и разработки» – 53 637 руб.

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http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/09/FC2A0469-2-400x267.jpg?x42904

По итогам января – июля регион остался на седьмой позиции с показателем в 31 963 рубля

 

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