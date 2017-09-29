В Кемерове финансирование предприятий благоустройства увеличат на 10 %

Власти Кемерова увеличат финансирование предприятий благоустройства на 10 %. Илья Середюк отметил, что первоочередная задача – готовность к работе зимой.

Сейчас содержанием улично-дорожной сети и озеленением города занимаются 12 предприятий. На их балансе находятся 209 единиц техники. 35 спецмашины город сейчас приобрёл в лизинг, ещё 24 поступят до конца октября. Однако работать на новой технике должны высокопрофессиональные специалисты, поэтому в КузГТУ для обучения сформировали группу из 25 человек.