В Кемерове финансирование предприятий благоустройства увеличат на 10 %

Последние новости:
Пчёлы против мёда: жители Кузбасса высмеяли антиугольные митинги
Кандидат в мастера спорта из Кузбасса победил на всероссийском турнире по боксу
На въезде в Кемерово появится пост весового контроля
После сбора урожая в Кузбассе открылся сезон продуктовых ярмарок
Мельник: Уголь — основа экономики Кузбасса, и кто-то хочет её подорвать
Власти Кемерова увеличат финансирование предприятий благоустройства на 10 %. Илья Середюк отметил, что первоочередная задача – готовность к работе зимой.
Сейчас содержанием улично-дорожной сети и озеленением города занимаются 12 предприятий. На их балансе находятся 209 единиц техники. 35 спецмашины город сейчас приобрёл в лизинг, ещё 24 поступят до конца октября. Однако работать на новой технике должны высокопрофессиональные специалисты, поэтому в КузГТУ для обучения сформировали группу из 25 человек.
«Сегодня численность работников, а это водители, механизаторы, ИТР и дорожные рабочие, составляет – 763 человека, дефицит кадров – 144 человека. Для привлечения специалистов руководители предприятий принимают участие в ярмарках вакансий в Центре занятости, размещают заявки на подбор специалистов», – пояснили в администрации Кемерова.
Власти Кемерова увеличат финансирование предприятий благоустройства на 10 %. Илья Середюк отметил, что первоочередная задача – готовность к работе зимой.