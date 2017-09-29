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В Кемерове финансирование предприятий благоустройства увеличат на 10 %

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Капитал

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Фото © biz.a42.ru

Власти Кемерова увеличат финансирование предприятий благоустройства на 10 %. Илья Середюк отметил, что первоочередная задача – готовность к работе зимой.

Сейчас содержанием улично-дорожной сети и озеленением города занимаются 12 предприятий. На их балансе находятся 209 единиц техники. 35 спецмашины город сейчас приобрёл в лизинг, ещё 24 поступят до конца октября. Однако работать на новой технике должны высокопрофессиональные специалисты, поэтому в КузГТУ для обучения сформировали группу из 25 человек.

«Сегодня численность работников, а это водители, механизаторы, ИТР и дорожные рабочие, составляет – 763 человека, дефицит кадров – 144 человека. Для привлечения специалистов руководители предприятий принимают участие в ярмарках вакансий в Центре занятости, размещают заявки на подбор специалистов», – пояснили в администрации Кемерова.

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Власти Кемерова увеличат финансирование предприятий благоустройства на 10 %. Илья Середюк отметил, что первоочередная задача – готовность к работе зимой.

 

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