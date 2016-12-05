Беловчанин может «сесть» на 10 лет за защиту своего жилья от незнакомца

В Белове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который избил молотком незваного гостя, который не в первый раз пытался полезть к нему в дом. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, в полицию поступило сообщение о том, что беловчанин разбил голову молотком малознакомому человеку, который ранее неоднократно проникал к нему в жилище якобы в «гости».

Ранее мужчина предупреждал, что передаст его в полицию, если еще раз застигнет на своей территории, но данная мера положительного результата не принесла.

Когда хозяин дома снова обнаружил визитера, притаившегося на веранде, вместо того, чтобы вызвать полицию, он стал силой его выгонять.

В ходе потасовки бомж укусил хозяина. Разозлившись, тот схватил молоток, приготовленный для колки угля, и несколько раз ударил незваного гостя.

После того, как приступ ярости прошел, беловчанин сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В соответствии с санкциями статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы.