В Кемерове полицейские задержали бензинового афериста

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Полицейские задержали в Кемерове мошенника, который обманул 26-летнего местного жителя, пообещав продать ему дешевый бензин.
Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, неизвестный похитил у молодого человека три тысячи рублей.
Злоумышленник предложил потерпевшему приобрести 125 литров бензина по 24 рубля за литр. Однако такая цена была действительна только при условии 100% предоплаты.
Решив сэкономить, кемеровчанин согласился на сделку. Они подъехали к одному из супермаркетов. Мошенник взял деньги и, пообещав вернуться через несколько минут, больше не пришел.
Выяснилось, что неоднократно судимый 41-летний местный житель деньги уже потратил на покупки в супермаркете.
Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудники кузбасской полиции напоминают жителям, что все покупки следует совершать только в специализированных торговых точках.
Полицейские задержали в Кемерове мошенника, который обманул 26-летнего местного жителя, пообещав продать ему дешевый бензин.