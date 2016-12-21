В Кемерове полицейские задержали бензинового афериста

Полицейские задержали в Кемерове мошенника, который обманул 26-летнего местного жителя, пообещав продать ему дешевый бензин.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, неизвестный похитил у молодого человека три тысячи рублей.

Злоумышленник предложил потерпевшему приобрести 125 литров бензина по 24 рубля за литр. Однако такая цена была действительна только при условии 100% предоплаты.

Решив сэкономить, кемеровчанин согласился на сделку. Они подъехали к одному из супермаркетов. Мошенник взял деньги и, пообещав вернуться через несколько минут, больше не пришел.

Выяснилось, что неоднократно судимый 41-летний местный житель деньги уже потратил на покупки в супермаркете.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество», ему грозит до двух лет лишения свободы.