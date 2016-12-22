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Анжеро-судженец отказался от наркотиков в пользу снотворного

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © akak.ru

В Анжеро-Судженске будут судить горожанина, который обменивал героин на снотворное.

Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Полицейскими была проведена проверочная закупка. Условный покупатель приобрел у наркоторговца героиновую дозу. В машине злоумышленника сотрудниками полиции была обнаружена помеченная денежная купюра, шприц и три свертка с героином массой 0,332 грамма, которые он хранил для личного употребления, а также рецепт на получение лекарства аптеке», — уточнили в полицейском главке.

Оказалось, 19-летний парень в течение года употреблял и продавал наркотики, но решил избавиться от пристрастия и перейти на снотворное, которые в аптеке выдавались только по рецептам.

Злоумышленник находил наркоманов, которые получали лекарства в аптеке и обменивал у них героин на рецепты, одновременно занимаясь продажей наркотиков для получения денег.

Терпеть в отношении наркозависимого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». За данное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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В Анжеро-Судженске будут судить горожанина, который обменивал героин на снотворное.

 

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