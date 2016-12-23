BMW X6 протаранил остановку в Кемерове, погибла женщина

Накануне на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской в Кемерове BMW X6 протаранил остановку общественного транспорта, в результате происшествия погибла женщина.

По словам очевидцев, автомобиль занесло, в результате он и врезался в остановочный павильон «Универсам-2». В момент ДТП на остановке находились люди, ожидавшие общественный транспорт.

«Предварительно, водитель BMW ехал со стороны улицы Терешковой в сторону Волгоградской. В пути мужчина не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта и сбил женщину», — прокомментировали «Сибдепо» ДТП в отделении пропаганды кемеровской ГИБДД.

Как удалось узнать Правоохранительному порталу Кузбасса от осведомленного источника, в результате данного ДТП погибла 34-летняя женщина. Она скончалась при проведении реанимационных мероприятий. Врачи диагностировали перелом костей таза и другие серьезные травмы.

Также стало известно, что за рулем иномарки на момент ДТП находился 44-летний кемеровский адвокат.

Журналисты следят за развитием этой истории и ждут, будет ли возбуждено уголовное дело по факту смертельной автоаварии.