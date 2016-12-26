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Экс-бухгалтера будут судить за лишнюю зарплату себе и мужу

Опубликовано , 338 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © komiinform.ru

Бывший бухгалтер транспортной компании из Кемерова предстанет перед судом за мошенничество при начислении заработной платы, которую она завышала себе и незаконно внесла в ведомости вообще не работавшего там мужа.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, которую провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции по заявлению руководителя организации.

«Установлено, что 29-летняя обвиняемая, используя свое служебное положение, похищала денежные средства предприятия при начислении сотрудникам заработной платы», — говорится в сообщении.

Бухгалтер не только завышала собственную зарплату, но и внесла в реестр сотрудников фирмы данные своего мужа, никогда не работавшего в этой фирме.

Как уточнили в полиции, чтобы скрыть махинации, бухгалтер неправомерно завысила фонд оплаты труда в отчетных документах. Всего обвиняемая похитила около 740 тыс. рублей.

Даже когда ее уволили, женщина продолжила противоправную деятельность с помощью программного обеспечения, позволившего ей получить удаленный доступ к компьютеру в финансовом отделе.

Следователи кемеровской полиции направили в суд уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Бывшему бухгалтеру грозит до 6 лет лишения свободы.

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https://komiinform.ru/content/news/images/133011/26-12-1809262.jpg

Бывший бухгалтер транспортной компании из Кемерова предстанет перед судом за мошенничество при начислении заработной платы, которую она завышала себе и незаконно внесла в ведомости вообще не работавшего там мужа.

 

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